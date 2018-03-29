البحرين قد تعود إلى سوق الدين العالمية بعد إلغاء إصدار سندات

قال مصرف البحرين المركزي، اليوم الخميس، إن البحرين قد تعود إلى سوق الدين العالمية لجمع التمويل في وقت لاحق من العام الجاري، بعد أن تسبب قلق المستثمرين بشأن ارتفاع مستوى الدين العام للبلاد في قيامها بإلغاء جزء من طرح مزمع لسندات الأسبوع الجاري.

وباعت الحكومة سندات إسلامية بمليار دولار لأجل سبع سنوات ونصف السنة، أمس الأربعاء، لكنها قررت ألا تمضي قدمًا في خطط لإصدار سندات تقليدية بعد أن وجدت طلبات التسعير من بعض المستثمرين باهظة التكلفة.

وقال البنك المركزي في بيان: “تتوقع المملكة جمع تمويلات عبر مصادر أخرى للتمويل، بما في ذلك أسواق الدين المحلية، ومن المحتمل أن تسعى للعودة إلى أسواق الدين العالمية في مرحلة لاحقة من 2018″.