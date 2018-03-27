أسعار الذهب ترتفع مع هبوط الدولار لأدنى مستوى في 40 يومًا

ارتفع الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع هبوط الدولار إلى أدنى مستوى خلال 40 يومًا، أي منذ الـ 15 من شباط/ فبراير الماضي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.08% إلى مستوى 88.57.

وبحلول الساعة الـ 07:25 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم نيسان/ أبريل بنسبة 0.1% لتصل إلى 1361 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.13 % عند 1355.2 دولار للأوقية.

وكان الذهب الملاذ الآمن ولا يزال على مر العصور، ويتجه إليه المتعاملون رغم عدم تحقيقه فوائد مالية؛ لأن هامش الخسارة يبقى أكثر انخفاضًا من معظم الأصول الأخرى، على عكس الاستثمار بالدولار الأمريكي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.09 % إلى 16.77 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.88 % إلى 961.2 دولار.