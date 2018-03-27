صندوق النقد يستبعد أن تؤدي مواقف ترامب لـ”حرب عملات”

استبعدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أن توقد مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرارة حرب عملات.

وقالت لاغارد لصحيفة “ريبوبليكا” الإيطالية، الثلاثاء: “لا نتوقع مخاطر من هذا النوع”.

وحثت الصحيفة الحكومة الإيطالية، على “التحلي بالمسؤولية المالية وأن تفهم أن الإيرادات لا تقل أهمية عن النفقات”، مؤكدة على أن “من في سدة الحكم عليهم أن يعوا خطر خلق عدم الاستقرار”.

وطالب زعماء الاتحاد الأوروبي، قبل أيام، الرئيس ترامب بمنح التكتل إعفاءً دائمًا من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم في إطار نزاع تجاري مع الصين.