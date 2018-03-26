“نيكي” يتعافى من أقل مستوى في 6 أشهر وسط تغطية مراكز مدينة

ارتفعت الأسهم اليابانية في تعاملات اتسمت بالتقلب اليوم الاثنين، متعافية من أقل مستوى في ستة أشهر الذي سجلته في وقت سابق من الجلسة مع تغطية المستثمرين للمراكز المدينة، واقتناصهم الأسهم التي ينتهي أجل توزيعاتها النقدية هذا الأسبوع.

وقال المتعاملون، إن بنك اليابان المركزي اشترى على الأرجح في صناديق المؤشرات لدعم السوق، بعد أن منيت بخسائر في التعاملات المبكرة نتيجة المخاوف من حرب تجارية عالمية.

وأغلق المؤشر “نيكي” القياسي مرتفعًا 0.7% عند 20766.10 نقطة بعدما سجل أقل مستوى منذ أواخر أيلول/سبتمبر عند 20347.49 نقطة.

ومع اقتراب نهاية السنة المالية في الـ 31 من آذار/مارس لمعظم الشركات المدرجة بالبورصة، فقد عمد المستثمرون إلى الشراء في بعض الأسهم قبل أن تصبح دون توزيعات نقدية.

وارتفعت الأسهم ذات الثقل على المؤشر إذ صعد فانوك 2.2% وفاست للتجزئة 1.3% ودايكين للصناعات 2.2 %.

وتفوقت أسهم الصناعات الدوائية. وزاد سهم أستيلاس فارما وسهم إيساي 1.4% لكل منهما، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.4% ليصل إلى 1671.32 نقطة.