الفائض التجاري لسلطنة عمان يقفز 47% في 10 شهور

قفز الفائض التجاري لسلطنة عمان بنحو 47% في أول 10 شهور من عام 2017 نتيجة الزيادة الحادة في قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة والصناعة نشر في موقع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن القيمة الاجمالية لصادرات السلع للسلطنة ارتفعت بحوالي 20% الى 10196.5 مليون ريال (26.5 مليار دولار) في أول 10 شهور من العام الماضي من نحو 8469.6 مليون ريال (22.02 مليار دولار) في اول 10 شهور من عام 2016.

وزادت قيمة الوارادت بنحو 18.8% إلى حوالي 7446.5 مليون ريال (19.36 مليار دولار) من نحو 8694.2 مليون ريال (22.6 مليار دولار) في نفس الفترة.

واظهر التقرير إن الفائض التجاري نما إلى نحو 1502.3 مليون ريال (3.9 مليار دولار) مقابل 1023.1 مليون ريال (2.66 مليار دولار) في تلك الفترة.

وجاء في التقرير أن الزيادة الكبيرة في الصادرات كانت نتيجة ارتفاع قيمة صادرات النفط والغاز بحوالي 27% الى 5965 مليون ريال (15.5 مليار دولار) من نحو 4700.9 مليون ريال (12.22 مليار دولار) في نفس الفترة.

كما قفزت قيمة الصادرات غير النفطية بنحو 28% الى 2600.8 مليون ريال (6.76 مليار دولار) من 2028.4 مليون ريال (5.27 مليار دولار) فيما هبطت قيمة إعادة التصدير بنحو 6.3% الى 1630.7 مليون ريال (4.23 مليار دولار) من حوالي 1720.2 مليون ريال (4.47 مليار دولار) في تلك الفترة.

وتشكل مبيعات النفط أكثر من نصف إجمالي الصادرات العمانية وجاءت الزيادة في قيمة الصادرات النفطية بعد ارتفاع متوسط سعر الخام العماني إلى حوالي 50 دولارًا للبرميل في أول 10 شهور من العام الماضي مقابل 40 دولارًا في نفس الفترة من عام 2016.

وتنتج السلطنة وهي ليست عضوًا في منظمة أوبك نحو 970 ألف برميل من النفط يوميًا فيما يبلغ إنتاج الغاز المسيل في مصنع التسييل بمدينة صور الجنوبية حوالي 9.9 مليون طن سنويًا يتم تصدير معظمها إلى دول آسيوية.

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند والصين أهم شركاء تجاريين لسلطنة عمان إذ بلغ إجمالي التصدير لهذه الدول نحو 1447 مليون ريال (3.76 مليار دولار) في أول 10 شهور من العام الماضي أي حوالي 55% من إجمالي صادرات عمان غير النفطية.