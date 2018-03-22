ارتفاع الأصول الأجنبية للمركزي الإماراتي إلى 4.2 % في فبراير‎

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، ارتفاع الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 4.2 % على أساس شهري، في فبراير/ شباط الماضي، إلى 339.81 مليار درهم (92.5 مليار دولار).

وكانت أصول المصرف قد بلغت في يناير/ كانون الثاني السابق له 326 مليار درهم (88.7 مليار دولار).

وبحسب بيانات صدرت عن مصرف الإمارات المركزي اليوم، زادت الأصول الأجنبية على أساس سنوي بنسبة 10.3 % من 307.94 مليار درهم (83.8 مليار دولار) في فبراير/ شباط 2017.

ويرجع نمو الأصول على أساس سنوي، إلى ارتفاع قيمة الأرصدة المصرفية والودائع الخارجية بنسبة 78.8 % إلى 266.53 مليار درهم (72.5 مليار دولار) في فبراير/ شباط الماضي.

في المقابل، تراجعت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 65.46 مليار درهم (17.8 مليار دولار)، مقارنة مع 153.1 مليار درهم (41.6 مليار دولار)، بحسب بيانات المصرف المركزي.

وكان البنك المركزي الإماراتي قام بتعديل الأرقام وأعاد حساب البيانات التاريخية اعتبارًا من يونيو/ حزيران 2015 مع استبعاد سندات لحكومة دبي مقومة بالعملة الصعبة.

وتبلغ قيمة السندات المصدرة من حكومة إمارة دبي نحو 36.72 مليار درهم (10 مليارات دولار)، بحسب إحصاءات سابقة للمصرف المركزي الإماراتي.