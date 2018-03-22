المركزي القطري يرفع أسعار الفائدة على الإيداع 25 نقطة‎

أعلن مصرف قطر المركزي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع، بنحو 25 نقطة أساس (0.25 %) إلى 1.75%.

وقال المركزي، في بيان، الخميس، إن الزيادة تأتي بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية الأخيرة.

ويمكن للبنوك الإيداع لدى مصرف قطر المركزي لآجال متفاوتة تتراوح ما بين ليلة وثلاثين يومًا.

وأوضح البيان أنه تقرر الإبقاء على سعر الإقراض من المصرف المركزي عند مستواه الحالي 5 %.

وحسب البيان، تم الإبقاء على سعر إعادة الشراء (الريبو) عند مستواه الحالي بنسبة 2.5 %.

وتمثل الريبو قيام المصرف المركزي بشراء أصول مالية (سندات حكومية) من البنوك التجارية، شريطة إعادة شراء البنوك لهذه الأصول بسعر وتاريخ محددين مسبقًا بفترة أسبوعين أو شهر.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في خطوة توافقت مع تقديرات الأسواق والمحللين.

ويتوقع رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات إضافية في العام الجاري، بدلًا من تقديراته السابقة برفعها مرتين فقط.