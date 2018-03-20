الدولار يرتفع وأنظار المستثمرين تتوجه صوب اجتماع “المركزي الأمريكي”

ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، ليعوّض بعض الخسائر التي تكبدها أمس، في الوقت الذي تتجه فيه أنظار المستثمرين صوب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” بشأن السياسة النقدية، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يتمخض عن قرار برفع أسعار الفائدة.

ورغم زيادة أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، فإن المستثمرين حريصون على سماع ما سيقوله مسؤولو المجلس بشأن مسار رفع الفائدة مستقبلًا.

وستكون الزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة هي السادسة منذ بدأ المجلس في زيادة أسعار الفائدة في أواخر عام 2015.

وتتوقع الأسواق زيادتين أخريين بعد الزيادة المتوقعة غدًا الأربعاء للفترة المتبقية من العام، بيد أن محللين يحذرون من أنه إذا توقع معظم صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي إجمالي أربع زيادات هذا العام فإن الدولار قد يرتفع.

وارتفع الدولار 0.15% مقابل سلة من العملات إلى 89.91، ليعكس تجاهًا نزوليا بنسبة 0.5% في اليوم السابق بفضل ارتفاع الجنية الإسترليني بعد الإعلان عن اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصعود اليورو.

واليوم عززت العملة الموحدة مكاسبها مقابل الدولار إلى 1.2339 دولار. وجرى تداول الدولار مرتفعًا 0.26% مقابل الين.