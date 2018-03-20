“المركزي اللبناني” يرفع احتياطي النقد الأجنبي لتعزيز الثقة في الليرة

قال محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، إن البنك سيستمر في زيادة احتياطي النقد الأجنبي من أجل تعزيز الثقة في الليرة.

وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي أواخر العام الماضي وسط أزمة سياسية إثر الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سعد الحريري أثناء زيارة للسعودية، لكنه تراجع عنها في وقت لاحق.

يحتاج البنك المركزي لاحتياطيات النقد الأجنبي لحماية سعر صرف عملته وضمان قدرة البلد على تمويل الدين الخارجي، ‬‬وقال سلامة إن متوسط مدة الودائع بالليرة ارتفع من 40 يوما إلى 120 يوما مما يبرز الثقة في العملة اللبنانية المربوطة بالدولار الأمريكي عند المستوى الحالي منذ 1997.

وقال في مؤتمر في بيروت إن مصرف لبنان سيواصل دعم الأصول بالعملة الأجنبية لتعزيز الثقة في الليرة مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي تجاوز 43 مليار دولار.

وتابع أن الاحتياطي زاد 1.4 مليار في أول شهرين من العام الحالي بفضل رفع سعر الفائدة على الليرة اللبنانية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال سلامة إن زيادة أسعار الفائدة نقطتين مئويتين في نوفمبر/ تشرين الثاني كان كافيا لإصلاح الاختلالات في السوق وإن آفاق سعر الفائدة تبدو مستقرة.