الشارقة تدرج صكوكًا بقيمة مليار دولار في “ناسداك دبي”‎

أعلنت بورصة “ناسداك دبي“، الخميس، أن إمارة الشارقة أدرجت صكوكًا بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات.

وأضافت البورصة المالية العالمية بالشرق الأوسط، في بيان، أن الإدراج يعد ثالث وأكبر إدراج للإمارة في “ناسداك دبي”.

ويعد الإصدار أول صكوك سيادية تصدر في دول مجلس التعاون الخليجي في 2018.

كانت إمارة الشارقة أدرجت إصدارين من الصكوك في ناسداك دبي بقيمة 750 و500 مليون دولار في عامي 2014 و2016 على الترتيب.

وحسب البيان، ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي إلى 56.46 مليار دولار، لتتصدر بذلك مراكز إدراج الصكوك في العالم.

وتستحوذ الإصدارات السيادية على 35 في المئة من الصكوك المدرجة في دبي بقيمة 18.75 مليار دولار.