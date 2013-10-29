الذهب يقترب من أعلى مستوى

سنغافورة- ارتفع الذهب للجلسة الرابعة، الثلاثاء، مقتربا من أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إذ عززت بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) على إجراءات التحفيز، وهو ما دعم جاذبية المعدن كأداة تحوط في مواجهة التضخم.

ويبدأ مجلس الاحتياطي، الثلاثاء، اجتماعا مدته يومان حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يؤكد مواصلة شراء سندات قيمتها 85 مليار دولار شهريا.

وتراجعت أسعار الذهب نحو 20 % هذا العام بسبب مخاوف من أن البنك المركزي سيبدأ تقليص التحفيز، لكن أزمة الميزانية في واشنطن وسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة أثارت شكوكا إزاء خفض الإجراءات وهو ما عزز المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 % إلى 1353.46 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفع السعر نحو 8% منذ سجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي وقت سابق سجل المعدن أعلى سعر للجلسة عندما بلغ 1360.06 دولار غير بعيد بذلك عن ذروته في خمسة أسابيع 1361.60 دولار التي لامسها، الإثنين.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية تسليم كانون الأول/ ديسمبر 0.1 % إلى 1353.70 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % لتسجل 22.54 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.2 % إلى 1467.24 دولار وهبط البلاديوم 0.1 % إلى 742.50 دولار للأوقية.