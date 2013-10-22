سوق دبي تحقق مكاسب

دبي - ارتفع سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 2.4 %، بعد أن قفز 5% في وقت سابق من اليوم لكن حجم تداولاته ضئيل، وارتفع سهم بنك المشرق 7.5 %، وقفز مؤشر دبي 1.1% إلى 2934 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008 ومقترباً من حاجز نفسي مهم عند 3000 نقطة قد يشكل بعض المقاومة.

وقال "علي العدو" مدير المحافظ لدى شركة المستثمر الوطني: "الأسعار قريبة من تلك الموجودة في الأسواق الناشئة، وقد جرت إعادة تقييم الإمارات مقارنة بالأسواق الأخرى، علينا أن نتطلع إلى نمو الأرباح في الربع المقبل لكن حان الوقت لالتقاط الأنفاس."

والجدير بالذكر أن مؤشر أبوظبي انخفض بمقدار 0.4 % إلى 3856 نقطة، مقلصاً مكاسبه في 2013 إلى 46.9 %.