موريتانيا تستبدل قيمة عملتها لمواجهة التضخم

المصدر: ا ف ب

بدأ الموريتانيون، اليوم الإثنين، استبدال قيمة عملة البلاد الأوقية بالأوراق النقدية الجديدة، التي أطلقتها الحكومة في مسعى لمواجهة التضخم.

واعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير 2018، أصبحت الورقة النقدية فئة 10 أوقيات، أوقية واحدة.

وسوف تستغرق مرحلة استبدال العملة 6 أشهر، بدءًا بأكبر الفئات وهي 5 آلاف أوقية.

وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أعلن العملة الجديدة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، المصادف للعيد الوطني للدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال: إن استبدال العملة يساعد على استعادة الأوقية “مكانتها في المعاملات المالية، وحماية القدرة الشرائية للمواطن مع خفض كمية النقد المتداول”.

والأوراق الجديدة المصنعة من البوليمر، أكثر متانة وقوة ضد التزييف، بحسب السلطات.

وفي كانون الأول/ديسمبر، نفى محافظ البنك المركزي، عبد العزيز ولد الداهي، شائعات عن خفض قيمة الأوقية، مؤكدًا أن “نظام الإصلاح الجديد لا تأثير له على القوة الشرائية، ولا على قيمة إدخار الأموال”.

وكان سعر الأوقية تراجع أمام الدولار الأمريكي واليورو في السوق السوداء في الأشهر التي سبقت الإعلان، وتصاعد هذا الأمر فيما بعد مع لجوء المواطنين إلى العملات الأجنبية.

ويعود آخر إصلاح نقدي في موريتانيا إلى عام 2004، عندما استبدلت السلطات جميع الأوراق النقدية المتداولة منذ 1974.