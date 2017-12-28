بلومبيرغ: ثروة الوليد بن طلال انخفضت حتى الآن 1.9 مليار دولار

أظهر مؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات أن ثروات أغنى 500 شخص في العالم، ارتفعت خلال 2017 بنسبة 23% لتصل 5.3 تريليون دولار،

وأضاف أغنى الأغنياء إلى ثرواتهم نحو 2.7 مليار دولار بشكل يومي، وهو ما يعادل 4 أضعاف ما أضافوه من مكاسب خلال 2016، وذلك بفضل المستويات القياسية التي سجلتها أسواق الأسهم.

ومن أبرز المتغيرات في أرقام مؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات ارتفاع ثروة مؤسس شركة”أمازون” للتجارة الإلكترونية جيف بيزوس بمقدار 34.2 مليار دولار لتصل 100 مليار، وخسارة الأمير الوليد بن طلال 1.9 مليار دولار؛ لتتراجع ثروته الى 17.8 مليار دولار ومرتبته إلى 58 بسبب ما طرأ على اسهمه بعد أن شملته إجراءات الحجز والتحقيق في قضايا الفساد بالمملكة العربية السعودية.

واحتل غيتس المرتبة الثانية بعد بيزوس، بثروة بلغت 89.4 مليار دولار، فيما جاء المستثمر الأمريكي الشهير، وارن بافت، في المرتبة الثالثة بثروة بلغت 81.7 مليار دولار.

وأظهر المؤشرأن أثرى 5 شخصيات في العالم على الترتيب،هم: جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، وبيل جيتس مؤسس مايكروسوفت، ورجل الأعمال الأمريكي وارين بافيت، وأمانيسيو أورتيجا مالك شركة الملابس زارا، ومارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك، يمتلكون مجتمعين أصولًا قدرها 425 مليار دولار.

وذكرت بلومبيرغ أن زيادة ثروات أغنى أغنياء العالم أدت إلى ظهور67 بليونيرًا جديدًا خلال 2017.