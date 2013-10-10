سعر الذهب يتراجع بعد ارتفاع الدولار

سنغافورة - استقر الذهب بصعوبة فوق 1300 دولار للأوقية "الأونصة" الخميس لمؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يقلص إجراءات التحفيز هذا العام ومع انتعاش الدولار بعد أن بدأ الرئيس الأمريكي اجتماعات مع المشرعين لحل أزمة الميزانية.
وهبط السعر الفوري للذهب 0.05 بالمئة إلى 1306 دولارات للأوقية بعد أن فقد نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة. وزاد البلاتين نحو واحد بالمئة بفعل إضرابات في مناجم جنوب افريقيا قد تؤثر في المعروض.
ونزلت الفضة 0.05 بالمئة إلى 1306 دولارات للأوقية.
وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة مسجلا 1382.99 دولار وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 701.47 دولار