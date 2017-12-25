مكاسب في 5 بورصات عربية وسط سيولة ضعيفة

ارتفعت خمس بورصات عربية في نهاية تداولات اليوم الإثنين، وسط تداولات هادئة وتراجع في السيولة قبيل أيام قليلة من عطلات عيد الميلاد، فيما هبطت أسواق مسقط والسعودية وقطر بفعل ضغوط جني الأرباح.

وقالت شركة “الماسة كابيتال”، ومقرها دبي إنه “مع اقتراب 2017 من نهايته، ارتفعت معظم الأسواق الإقليمية مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، وإعلان معظم دول الخليج عن موازنة 2018 التي كشفت عن توسع الإنفاق الحكومي”.

وحسب “الماسة”، وصل النفط الخام إلى أعلى مستوى له خلال هذا العام، إذ أنهى خام برنت القياسي تداولات الأسبوع الماضي عند 65.25 دولار للبرميل، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 14.84٪ منذ بداية العام.

وتابعت الماسة في إفادة عبر البريد الإلكتروني أنه “نظرًا لعدم وجود مشاركة أجنبية بسبب موسم الأعياد، من المتوقع أن يظل نشاط التداول في الأسواق الإقليمية بأحجام ضعيفة وضمن نطاقات سعرية محددة”.

وجاءت بورصة البحرين في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 0.57٪ إلى 1293 نقطة، مع صعود سهم “الإثمار” بنحو 9.09٪ وسط تفاؤل المستثمرين بمساعي الشركة للإدراج في سوق دبي المالي.

واستمرت بورصة مصر في التحليق إلى مستويات تاريخية، وصعد مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.36٪ إلى 14843 نقطة بفعل مشتريات قوية للمؤسسات بكافة فئاتها المحلية والأجنبية.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.3٪ إلى 4338 نقطة مع صعود أسهم “اتصالات” و”دانة غاز”، بينما زادت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.18٪ إلى 3355 نقطة بدعم صعود سهم “أرابتك” و”بنك الإمارات دبي الوطني”.

وتباين أداء مؤشرات الكويت الرئيسية الثلاثة، وزاد المؤشر السعري بنسبة 0.03٪ إلى 6344 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني 0.22٪ إلى 399 نقطة، وأغلق مؤشر “كويت 15″، للأسهم القيادية، خاسرًا 0.18٪ إلى 909 نقطة.

في المقابل، انخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.62٪ إلى 5054 نقطة مع انخفاض أسهم كبرى مثل “ريسوت للأسمنت” بنسبة 10٪ و”عمان للاستثمارات” بنحو 2.16٪ و”المدينة تكافل” بنسبة 2.02٪.

ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.49٪ إلى 7146 نقطة بضغط عمليات بيع محدودة على بعض الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والمواد الأساسية.

وأغلقت بورصة قطر على انخفاض بنسبة 0.36٪ إلى 8569 نقطة مع تراجع أسهم القطاع الصناعي والبنكي بنحو 0.61٪ و0.07٪ على التوالي.

وكانت بورصة الأردن في عطلة رسمية اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

البحرين: بنسبة 0.57٪ إلى 1293 نقطة.

مصر: بنسبة 0.36٪ إلى 14843 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.3٪ إلى 4338 نقطة.

دبي: بنسبة 0.18٪ إلى 3355 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.03٪ إلى 6344 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مسقط: بنسبة 0.62٪ إلى 5054 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.49٪ إلى 7146 نقطة.

قطر: بنسبة 0.36٪ إلى 8569 نقطة.