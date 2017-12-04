“بيترو”.. عملة مادورو المشفرة للخروج من الأزمة الاقتصادية

روج الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأحد لطرح عملة نقدية مشفرة من شأنها أن تسهم في حل مشاكل الميزانية الكبيرة لفنزويلا على أن تتحكم فيها الدولة ويطلق عليها اسم “بترو”.

واقترح اليوم الأحد مادورو هذا الإصلاح المالي خلال إذاعة برنامجه “أيام الآحاد مع مادورو”. يذكر أن فنزويلا دولة غنية بالبترول وبموجب الخطة، يمكن دعم قيمة “بترو” باحتياطيات البلاد من الموارد الطبيعية.

وعلى الرغم من ثرواتها، تشهد فنزويلا أزمة اقتصادية طاحنة في السنوات القليلة الماضية، ويلقي خبراء اقتصاد خارجيون مسؤولية ذلك على محاولات الحكومة السيطرة على الاقتصاد. ويحمل مادورو مسؤولية ذلك على الحرب المالية التي تشنها الولايات المتحدة على فنزويلا.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على العديد من المسؤولين الفنزويليين، في رد فعل على مساعي الحكومة تهميش جمعية تشريعية منتخبة بشكل ديمقراطي لكن غالبية نوابها من المعارضة.

ويتخوف عدد من المحللين الماليين من أن تعجز فنزويلا عن سداد ديونها في المستقبل القريب. وتعقد الوضع منذ أن تراجعت أسعار النفط بشكل نسبي، ما يعني أن حصيلة البلاد أصبحت أقل من المعتاد.

وفي المقابل، يعني ذلك ارتفاع التضخم بأكثر من مائة بالمئة. ويشتكي الكثير من الفنزويليين من عدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم الضرورية الأساسية.

وفي حال قبول كيانات أجنبية بعملة “بترو” الجديدة، فإنها يمكن أن تسهم في حل مشكال الميزان التجاري للبلاد في ضوء أنها مصدر نقدي جديد يتم من خلالها سداد ديون وشراء سلع واردات.

وتكتسب العملة الرقمية مثل “بيتكوين” شعبية في أنحاء العالم بين أولئك الذين ينظرون إليها باعتبارها شكل واضح من العملة تتمتع بسجل من المعاملات لا يمكن اختراقها.

ووصل سعر “بيتكوين” الأحد إلى مستوى مرتفع لتبلغ 11800 دولار.