الدولار يهبط وسط مخاوف من “إغلاق الحكومة” وبيتكوين تتخطى 10 آلاف دولار

هبط الدولار أمام سلة عملات، اليوم الأربعاء، متأثرًا بقوة الجنيه الإسترليني على نطاق واسع، والمخاوف المرتبطة باحتمال إغلاق أعمال الحكومة الأمريكية بعدما انسحب الديمقراطيون من اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب.

وتصدرت عملة بيتكوين من جديد قائمة العملات، التي سجلت أكبر تحركات ملفتة للنظر، حيث كسرت حاجز العشرة آلاف دولار للمرة الأولى، وجرى تداولها عند عشرة آلاف و753 دولارًا في بورصة بيتستامب، بعدما زادت قيمتها بأكثر من 11 ضعفًا منذ بداية العام.

وانخفض الدولار، الذي يمضي بالفعل على مسار أسوأ أداء شهري منذ يوليو/ تموز، وأسوأ سنة منذ 2003، بنسبة 0.2 في المئة أمام سلة عملات.

وقال ديريك هالبيني الخبير الاقتصادي لدى “إم.يو.إف.جي” في لندن: إن الجنيه الإسترليني، الذي قفز، مساء أمس الثلاثاء، وسط آمال بأن تتوصل بريطانيا إلى اتفاق حول فاتورة الانفصال مع الاتحاد الأوروبي، وعزز مكاسبه اليوم الأربعاء، يساهم في الضغط على الدولار أيضًا.

وقفز اليورو 0.3 في المئة إلى 1.1882 دولار.

وأظهرت بيانات، أمس الثلاثاء، أن ثقة المستثمرين الأمريكيين ارتفعت لأعلى مستوى في نحو 17 عامًا في نوفمبر / تشرين الثاني بدعم من قوة سوق العمل، ما أعطى للدولار دعمًا مؤقتًا.

ولم تتأثر سوق العملات فيما يبدو بالاختبار، الذي أجرته كوريا الشمالية لما نقل أنه صاروخ باليستي عابر للقارات سقط بالقرب من اليابان، وهو أول اختبار من نوعه منذ منتصف سبتمبر / أيلول.