3.6 % ارتفاع أصول مصارف الإمارات في أكتوبر الماضي‎

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، ارتفاع أصول القطاع المصرفي في الإمارات، بنسبة 3.7 % في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على أساس سنوي.

وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، زادت أصول المصارف إلى 2638.8 مليار درهم (718.4 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة مع 2544.4 مليار درهم (692.7 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2016.

وعلى أساس شهري انخفضت أصول المصارف الإماراتية، بنسبة 0.2 % قياساً على 2643.2 مليار درهم (719.6 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول الماضي السابق له، بحسب بيانات المركزي.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي (القروض والتمويلات) بنسبة 0.2 %، من 1580 مليار درهم (430.15 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 1583.8 مليار درهم (431.2 مليار دولار) في أكتوبر الماضي.

وزاد إجمالي الودائع المصرفية، إلى 1597.6 مليار درهم (434.9 مليار دولار)، نتيجة نمو ودائع المقيمين بقيمة 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار)، على الرغم من انخفاض غير المقيمين بمقدار 4.4 مليار درهم (1.19 مليار دولار).

ويعمل في الإمارات 49 مصرفاً، بينها 23 مصرفاً محلياً و26 بنكا أجنبيا؛ فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة 948 فرعًا، من بينها 862 فرعاً لمصارف وطنية، و86 فرعاً لبنوك أجنبية.