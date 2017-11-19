السيسي يوجّه الحكومة بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات بالبورصة المصرية

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، حكومة بلاده بضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات في البورصة المحلية.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن “السيسي أكد أن يتضمن البرنامج طرح نسب من أسهم الشركات المؤهلة في القطاعات المختلفة في الدولة، بهدف تنشيط التداول في البورصة، وجذب الاستثمارات، وزيادة رؤوس الأموال الخاصة بتلك الشركات”.

وفي أيار/مايو الماضي، قال بنك الاستثمار الحكومي في مصر (إن آي كابيتال)، إنه انتهى من إعداد قائمة تضم 10 شركات حكومية مؤهلة للطرح في البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وتعهدت الحكومة المصرية في خطاب النوايا، الذي قدّمته إلى صندوق النقد الدولي، بتبسيط القواعد وتعزيز المنافسة من خلال بيع حصص من الشركات العامة في البورصة.

ويتولى بنك “إن آي كابيتال”، مهام مستشار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وأعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، في منتصف تموز/يوليو الماضي ، أن بلادها تستهدف طرح عشر شركات حكومية في البورصة خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع شهر يوليو، إلى نهاية حزيران/يونيو من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

وقالت نصر، حينها “الشركات المستهدف طرحها في البورصة تعمل في مجالي البترول والنقل”، دون أن تحدد أسماء هذه الشركات ولا حجم الحصص المستهدف طرحها.

ومطلع 2016، أعلنت الرئاسة المصرية أنه سيجري طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية “الناجحة” في البورصة المصرية، خلال الفترة المقبلة.

وتتوقع مصر أن تجمع نحو ستة مليارات جنيه (340 مليون دولار تقريبًا) في العام المالي الجاري، من الطروحات الأولية لشركات حكومية في البورصة.

وتمتلك الحكومة المصرية عددًا من الشركات في مختلف القطاعات، ونفذت آخر طرح في البورصة لشركة حكومية عام 2005.