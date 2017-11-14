“المركزي الكويتي” يبيع أذون خزانة حكومية بـ 529 مليون دولار

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الثلاثاء، بيع أذون خزانة حكومية بقيمة 529.1 مليون دولار، لأجل 3 أشهر نيابة عن وزارة المالية.

ويعد الإصدار الجديد، هو الثاني خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد إصدار قيمته 795 مليون دولار، الأسبوع الماضي.

وأفادت بيانات المركزي الكويتي، اليوم، بأن العائد على تلك الأذون المستحقة في فبراير/ شباط المقبل، بلغ 1.75%.

وأذونات الخزينة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتضررت المالية العامة للكويت، بفعل تراجع أسعار النفط الخام خلال السنوات الثلاث الماضية، الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

وأضاف بنك الكويت المركزي، أنه تمت تغطية الاكتتاب على تلك الأذونات بمعدل زاد عن 11 مرة.

وبلغ إجمالي قيمة ما أصدره المركزي الكويتي من أذونات الخزانة الشهر الماضي نحو 2.3 مليار دولار، وفق حسابات “الأناضول”.

وكانت الكويت اقترضت نحو 6.6 مليار دولار من السوق المحلية، في وقت سابق من هذا العام، لتمويل جزء من عجز الموازنة العامة.

وضمن برنامجها أيضًا لتمويل عجز الميزانية، أصدرت الكويت في مارس/ آذار الماضي، سندات بقيمة 8 مليارات دولار في أول دخول لها إلى أسواق الدين الدولية.