بسبب تدهور الريال اليمني.. إغلاق محال الصرافة في عدن

قال مواطنون ومتعاملون في سوق الصرافة المحلية، بمدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة، إن محال الصرافة أغلقت أبوابها، اليوم الخميس، أمام التعاملات المالية.

ونقلت صحيفة “عدن الغد” المحلية عن مواطنين ومتعاملين قولهم “إن محال الصرافة أغلقت أبوابها منذ الصباح الباكر؛ احتجاجا على تدهور سعر صرف الريال اليمني”.

وكان ممثلو نقابات محال الصرافة وشركاتها قرروا في اجتماع عقدوه، أمس الأربعاء، تنفيذ إضراب عن العمل بسبب تدهور سعر الصرف.

وشهد سعر صرف الريال اليمني تراجعًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية، خلال الأشهر الماضية “في ظل غياب تام لدور الحكومة”، وفق الصحيفة.