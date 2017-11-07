الإمارات تعتمد ميزانية 2018 بنحو 13.9 مليار دولار

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، خلال جلسة أجراها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الميزانية الاتحادية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، للأعوام 2018 -2021، بإجمالي 201.1 مليار درهم، منها 51.4 مليار درهم، أي ما يعادل 13.9 مليار دولار للعام 2018، وبدون عجز.

وشملت الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018، إيرادات تقديرية بلغت ” 51 مليارا و388 مليون درهم، ومصروفات تقديرية بلغت 51 مليارًا و388 مليون درهم، أي ما يعادل 13.9 مليار دولار، وبدون عجز.

ووفق وكالة أنباء الإمارات “وام”، توزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018، على القطاعات المختلفة، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، فقد تم تخصيص 26.3 مليار درهم لبرامج التنمية الاجتماعية، بنسبة 43.5% من إجمالي الميزانية، منها 10.4 مليار درهم للتعليم، بنسبة 17.1% من إجمالي الميزانية، و 4.5 مليار درهم اعتمادات مخصصة للقطاع الصحي، بنسبة 7.4% من إجمالي الميزانية.

وفيما يتعلق بقطاع الشؤون الحكومية، تم تخصيص 22.1 مليار درهم وبنسبة 36.5% من إجمالي الميزانية للعمل الحكومي وتقديم الخدمات، فيما تم اعتماد 3.5 مليار درهم للمشاريع الاتحادية.

جاء ذلك خلال ترؤس نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جلسة استثنائية للمجلس، و التي عقدت اليوم، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ضمن أول اجتماعاته، بعد التشكيل الأخير للحكومة.

وركزت الميزانية بشكل كبير، على توظيف الموارد المالية بشكل مستدام، وتوفير أفضل الخدمات، والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين، وذلك في إطار رفع فعالية التخطيط المالي وتنفيذ الميزانية العامة، تماشيًا مع رؤية الإمارات 2021 في إدارة الموارد الحكومية بكفاءة، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية.

كانت وزارة المالية، قد عملت بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات الاتحادية، على ضمان وضع خططها وبرامجها، وفقًا للاستراتيجية العامة المعتمدة للدولة.

من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية للمرسوم، بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، في شأن ضريبة القيمة المضافة، والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من أول يناير 2018.