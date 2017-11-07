اليورو يتحرك في نطاق ضيق مع ترقب بيانات

نزل اليورو اليوم الثلاثاء لكنه ظل يتحرك في نطاق تداولات الآونة الأخيرة إذا فاقت البيانات الاقتصادية توقعات السوق مما أثنى المستثمرين عن دفع العملة الموحدة للهبوط.

وأظهرت بيانات أمس الاثنين ارتفاع ثقة المستثمرين في ألمانيا لمستوى قياسي في حين عزز أكبر اقتصاد في منطقة اليورو التعافي الاقتصادي القوي في المنطقة وسجلت المنطقة بأسرها نموًا قويًا في أكتوبر/ تشرين الأول بحسب مسح.

ونزل اليورو 0.2 % إلى 1.1591 دولار، وضاقت النطاقات التي تتحرك فيها العملة الموحدة منذ أعلن البنك المركزي الأوروبي في 26 أكتوبر/ تشرين الأول خفض مشتريات السندات وظل اليورو يتحرك في نطاق تداول يومي يوازي نصف نقطة مئوية مقابل الدولار، ‭‭ ‬‬وصعد مؤشر الدولار إلى 94.913 مقتربًا من أعلى مستوى في عشرة أيام الذي سجله يوم الاثنين عند 95.077.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي عند 0.7665 دولار أمريكي بعدما زاد 0.5% يوم الاثنين أمام الدولار الأمريكي المرتفع.