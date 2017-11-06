متحدث باسم تيريزا ماي: بورصة لندن قدمت مسوغات قوية لإدراج أرامكو

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الإثنين، إن بورصة لندن قدمت مسوغات قوية جدًا لشركة “أرامكو” السعودية؛ لإدراج أسهمها في بريطانيا، بعدما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاهل السعودي، على إدراج الأسهم في نيويورك.

وأضاف المتحدث، أنه “من الواضح أن هناك الكثير من أسواق الأسهم الكبرى المهتمة بشركة أرامكو، بما في ذلك بورصة لندن، التي نعتقد أنها قدمت مسوغات قوية جدًا، لطرح أسهم الشركة السعودية هناك.

و”أرامكو”، هي شركة سعودية وطنية، تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، والأعمال المتعلقة بها، من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق.

وتعد أرامكو، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، التي بلغت 781 ملياراً في العام 2006، و7 تريليون دولار في العام 2010، بحسب تقديرات لصحيفة فاينانشال تايمز، في حين رجحت مجلة اكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015، بحوالي 10 تريليون دولار.

القيمة السوقية لأرامكو 781 ملياراً في العام 2006، و7 تريليون دولار في عام 2010 ، طبقاً لتقدير صحيفة “فاينانشال تايمز”، فيما رجحت تقديرات أخرى، أن قيمتها بلغت في العام 2015، 10 تريليون دولار.