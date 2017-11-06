“أدكوب” التابعة لـ”أدنوك” الإماراتية تصدر سندات بـ3 مليارات دولار

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” (حكومية)، اليوم الاثنين، عن إغلاق إصدار لسندات بقيمة 3 مليارات دولار، قامت به شركتها التابعة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام “أدكوب”.

وقالت “أدنوك”، في بيان، إن الإصدار يُعتبر من أكبر إصدارات السندات لجهة غير سيادية في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب البيان، فاق الإقبال على السندات، القيمة المطلوبة بأكثر من 3 مرات ونصف، مدفوعة بطلب قوي من جهات استثمارية من مختلف أنحاء العالم ومنطقة الشرق الأوسط.

وحصلت السندات على تقييم AA من وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، وتقييم AA من وكالة “ستاندرد آند بورز”، وهو مماثل للتصنيف الائتماني لسندات أبوظبي السيادية.

وستستخدم “أدنوك”، عائدات الإصدار، لدعم خطط النمو وتمويل برامج الاستثمارات المستقبلية، وفق البيان.

وجرى تنسيق إدارة عملية الإصدار من جانب مجموعة من البنوك تضم: “أبوظبي الأول، وأتش آس بي سي، وجي بي مورغان، وميتسوبيشي يو آف جي”.

كما ساهمت أيضاً بنوك “بي آن بي باريبا، وسيتي غروب، وميزوهو سيكيوريتيز، وسوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد”، في عملية الإصدار؛ في حين عملت “موليس آند كومباني”، كمستشار مالي لمجموعة “أدنوك”.

و”أدنوك”، مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي وتنتج 3 ملايين برميل من النفط الخام، و9.8 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

وتمتلك “أدنوك” 16 شركة فرعية متخصصة ومشروعًا مشتركًا على تنفيذ أعمال المجموعة المتكاملة في الاستكشاف والإنتاج والتصنيع والمعالجة والتكرير والبتروكيماويات والتوزيع.