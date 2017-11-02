بنك إنجلترا المركزي يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 10 سنوات‎

رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من 10 سنوات، اليوم الخميس وقال إنه يتوقع ألا تستدعي الحاجة سوى زيادات أخرى “تدريجية جدا” خلال السنوات الثلاث القادمة.

وقال بنك إنجلترا إن صانعي السياسات التسعة قاموا بالتصويت لصالح زيادة سعر الفائدة الرئيس إلى 0.50 % من 0.25% بواقع 7 أصوات مقابل رفض اثنين، بعد خفض طارئ نفذه البنك في أغسطس/ آب 2016 بمقدار 0.25%، وذلك بعد فترة قصيرة من القرار الصادم للناخبين البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وهذه المرة الأولى التي يرفع فيها بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض منذ 2007، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية التي دفعت إنجلترا للدخول في أكبر ركود في عقود.

وقال بنك إنجلترا في بيان له: “ترى لجنة السياسات النقدية حاليا أن من المناسب تشديد السياسة النقدية قليلا بهدف إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بشكل مستدام”.

وأضاف أن “جميع الأعضاء يتفقون على أن أي زيادة جديدة في سعر الفائدة في المستقبل ستكون بوتيرة تدريجية وإلى مدى محدود”، مكررًا إشاراته السابقة بشأن ما سيحدث على الأرجح لتكاليف الاقتراض.

وتوقع خبراء اقتصاديون رفع أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر/ تشرين الثاني، على الرغم من أن نحو 75% منهم يعتقدون أن من المبكر للغاية القيام بخطوة كهذه في ضوء حالة الضبابية الكبيرة التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضعف نمو الأجور.