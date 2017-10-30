شركة صينية تدرج 300 مليون دولار سندات في “ناسداك دبي”

أعلنت بورصة “ناسداك دبي” اليوم الاثنين، أن شركة “ينتشوان تونغليان كابيتال انفستمنت أوبريشن” الصينية (تونغليان)، أدرجت لديها سندات بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.

وقالت البورصة المالية العالمية بالشرق الأوسط، في بيان صدر عنها الاثنين، إن “عائدات إصدار السندات ستُستخدم لأغراض عامة للشركة الصينية”.

وبحسب البيان، “أدرجت ثماني مؤسسات صينية سنداتها في ناسداك دبي منذ 2014، بقيمة 4.26 مليارات دولار”.

وتعد “تونغليان”، التحضيرات لزيادة أنشطتها في قطاعات عدة، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية البلدية والنقل والمنازل الاقتصادية، وإمدادات المياه والأصول الثقافية في ينتشوان.

وتعتبر “ينتشوان تونغليان كابيتال”، جهة الإصدار الصينية الأولى، من خارج القطاع المصرفي التي تدرج سندات في “ناسداك دبي”.

و”ناسداك دبي”، هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، وتستقبل جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم.

وتدرج البورصة -حالياً- الأسهم، والمشتقات، والسندات الإسلامية، والسندات التقليدية.