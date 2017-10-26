“المركزي السعودي”: وضع الاحتياطي الأجنبي لا يمثل خطرًا

قال محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي، اليوم الخميس، إن وضع الاحتياطي الأجنبي في البلاد حاليا، لا يشكل خطرا.

وتوقع الخليفي، خلال مؤتمر للاستثمار في العاصمة الرياض الذي بدأ أعماله أمس الأول الثلاثاء ويختتم اليوم، أن يتراجع الاحتياطي الأجنبي للبلاد هذا العام ومستقبلا، في ظل السعي لخفض عجز موازنة الدولة.

وتراجعت الأصول الاحتياطية السعودية، من مستويات قياسية بلغت قرابة 750 مليار دولار في 2014، قبل أن تتراجع إلى 536.4 مليار دولار نهاية 2016.

وأشار محافظ البنك المركزي السعودي، إلى أن الاحتياطي الأجنبي انخفض بوتيرة كبيرة خلال العام الماضين، إلا أن التراجع أصبح بوتيرة أقل هذا العام.

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية، بنسبة 1.4%، على أساس شهري نهاية أغسطس/آب الماضي إلى 1828.7 مليار ريال (487.7 مليار دولار)، من 1854.5 مليار ريال (494.5 مليار دولار) يوليو/تموز السابق له.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).