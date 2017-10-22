“أمريكانا” للأغذية تنسحب “اختياريًا” من بورصة الكويت‎

أعلنت الشركة الكويتية للأغذية “أمريكانا”، الأحد، انسحابها “اختياريا” من بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت الشركة في بيان، إن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية وافق على طلب الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت (السوق الرئيسي).

وجاءت الخطوة، بعد أن أتمت مجموعة “أدبتيو” التي يقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار في مارس/آذار الماضي، الاستحواذ على 93.4% من “أمريكانا” مقابل 995 مليون دينار (3.27 مليار دولار).

وأوضح البيان، أن أسهم الشركة القابلة للتداول تشكل حالياً 6.576% من إجمالي الأسهم المدرجة في البورصة.

ووافق مساهمو أمريكانا في يونيو/ حزيران الماضي، على الانسحاب النهائي من بورصة الكويت.

وكانت “أمريكانا” بررت في مارس/آذار الماضي الانسحاب من البورصة بأن عدد المساهمين هبط إلى أقل من 200 مساهم، كما أن نسبة الأسهم المتاحة للتداول تقل عن النسبة المطلوبة وفقاً لشروط الإدراج البالغة 30%.

وأضافت في حينها، أن متطلبات الإدراج الإضافية تزيد العبء على الإدارة التي تركز على النمو وإعادة الهيكلة.

وتدير الشركة الكويتية للأغذية “أمريكانا” سلسلة مطاعم “كنتاكي” و”بيتزا هت” والعديد من مصانع الأغذية في دول عديدة.