اليورو يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع تفاؤل باستمرارية قوة الاقتصاد

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوع ، اليوم الثلاثاء، 10 تشرين أول/أكتوبر، مع تكوين المستثمرين المزيد من المراكز، عقب تصريحات لمسؤولة بالبنك المركزي الأوروبي أكدت التوقعات بأن تستمر قوة اقتصاد منطقة اليورو في المستقبل.

وكان الاتجاه الصعودي للعملة منذ بداية العام فقد بعض زخمه في الأيام الماضية، مع تنامي المخاوف السياسية، وبخاصة أزمة قطالونيا، مما قاد اليورو إلى الانخفاض أمام الدولار بأكثر من 3% خلال الشهر الأخير.

لكن اليوم ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنحو 0.4 % إلى 1.1789 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد تصريحات عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي سابين لوتنشليجر التي دعت فيها البنك للعدول عن مشتريات الأصول في 2018.

وتلقت المعنويات دعمًا أيضا من بيانات قوية من ألمانيا حيث سجل الإنتاج الصناعي أكبر ارتفاع شهري في أكثر من 6 سنوات في آب / أغسطس الماضي حسبما أظهرت البيانات أمس الاثنين.

وشهد الدولار جنيًا للأرباح، الثلاثاء ، قاد العملة الأمريكية إلى الانخفاض 0.2 % أمام سلة عملات رئيسية.

وسجل مؤشر الدولار في أحدث قراءة 93.47 بانخفاض نسبته 0.2 % خلال اليوم ، لكنه ما زال قرب أعلى مستوى في 10 أسابيع الذي بلغ 94.267 يوم الجمعة الماضي ، بعد بيانات قوية للأجور في الولايات المتحدة.