تقدم ليبيا على مؤشر التنافسية العربي.. هل يدعم الطموحات الاستثمارية؟

وحسب ما جاء في التقرير، يكفي متوسط الاحتياطيات الرسمية في ليبيا لتغطية وارداتها السلعية لمدة 41.3 شهر مقابل 56 شهرًا قبل 2013.

وتُعرف الاحتياطيات بأنها المؤشر الدال على قوة الدولة تجاه تغطية وارداتها من السلع، بجانب الحفاظ على استقرار قيمة العملة المحلية للبلاد لأطول فترة.

وبلغ متوسط حجم احتياطيات ليبيا خلال فترة الدراسة التي قام التقرير بتغطيتها نحو 73.4 مليار دولار، بينما وصلت في نهاية 2022 إلى أكثر من 84 مليار دولار، حسب صندوق النقد العربي.

وفي المقابل، عزا خبراء اقتصاديون ومحللون أسباب تحسن ليبيا على مؤشر التنافسية إلى حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد حاليًا، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة البنية التحتية.

وأضافوا في حديثهم لـ"إرم نيوز"، أن شهادة صندوق النقد العربي بتحسن ليبيا يعمل على تبديد مخاوف المستثمرين الأجانب القلقين من الاستثمار في ليبيا، وقد يدفعهم للبدء في تنفيذ مشروعاتهم خلال الفترة المقبلة.

عودة الاستثمارات

وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي علي مهدي الفايد، أن قياس تنافسية الدول يعتمد على 4 ركائز، الأولى تلبية المتطلبات الأساسية للأفراد من سلع وخدمات، والثانية محفزات الكفاءة لجميع القطاعات الاقتصادية.. الثالثة هي مستوى عوامل الابتكار والتطور داخل المجتمع، بينما تتمثل الرابعة بنصيب الفرد من الناتج المحلي".

وصنف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا بالأعلى مستوى في شمال أفريقيا، حيث قدر بحوالي 7,196 دولارا في عام 2022، حسب موقع Statista.