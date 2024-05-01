"وول ستريت" تغلق منخفضة مع تأثر الأسواق ببيانات أجور قوية‎

أغلقت بورصة "وول ستريت" على انخفاض، الثلاثاء، مع تأثر الأسواق ببيانات اقتصادية أظهرت ارتفاع تكاليف العمالة وتدهور ثقة المستهلكين، وفق "رويترز".

جاء ذلك عشية اجتماع مهم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص السياسة النقدية سيحدد اتجاه أسعار الفائدة.

ووفقاً لبيانات أولية، تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 79.92 نقطة أو 1.56% ليغلق عند 5036.25 نقطة.

وخسر المؤشر "ناسداك المجمع" 325.26 نقطة أو 2.00% إلى 15664.13 نقطة. وهبط المؤشر "داو جونز الصناعي" 574.08 نقطة أو 1.47% إلى 37823.57 نقطة.

وأظهرت بيانات الثلاثاء ارتفاع تكاليف العمالة الأمريكية 1.2% في الربع الأخير، وهو ما فاق التوقعات.

وأظهر مسح أيضا تدهور ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل/نيسان وانخفاضها إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام ونصف.

وجاء التقريران قبل يوم واحد من بدء لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعاً سيستمر يومين، إذ يتوقع المستثمرون على نطاق واسع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.