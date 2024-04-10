البطالة تؤرق أوروبا.. تقرير يكشف أسباب تخبط فرنسا وإسبانيا

كشف تقرير حديث أصدره "معهد الإحصاء الأوروبي" (يوروستات) عن أسوأ 10 دول في أوروبا من حيث ارتفاع معدلات البطالة مقارنة بعدد السكان.

وأبرز التقرير أن دولاً مثل التشيك وبولندا وألمانيا تبلي بلاء حسناً في مواجهة البطالة، بينما تتذيل فرنسا وإسبانيا لائحة الدول الأفضل تعاملاً مع هذه الإشكالية، وفقاً لموقع "توت ليروب" الأوروبي في نسخته الفرنسية.

بطالة مقلقة في فرنسا

ويأتي التقرير في الوقت الذي فتح فيه رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال النار على العاطلين في فرنسا بإطلاق حزمة تغييرات في نظام وشروط إعانة البطالة، من خلال مشروع التأمين ضد البطالة، وذلك قصد تشجيع العودة إلى العمل.

وفي فبراير/ شباط الماضي وصل معدل البطالة في فرنسا إلى 7.4% من حجم السكان، وفقاً للأرقام التي جمعها "معهد الإحصاء الأوروبي".

وتحتل فرنسا المرتبة السابعة بين الدول التي تشهد أعلى معدلات بطالة في أوروبا، وهو أعلى من المتوسط ​​في دول الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 6% من حجم السكان، حيث تأتي بلدان إيطاليا وفنلندا وإستونيا والسويد واليونان وإسبانيا، الأسوأ في معدلات التوظيف.

العقبة الأكبر في إسبانيا

من جانبها، قالت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، إن البطالة لا تزال في الواقع تمثل أكبر عقبة في الاقتصاد الإسباني، مع استمرار سوق العمل في التقلبات الساخنة والباردة.

وأضافت أنه "على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة في إسبانيا، إلا أن مدريد تعدّ (بطلة) في خلق فرص العمل، مع 500 ألف مساهم إضافي في الضمان الاجتماعي في عام واحد، إذ تجاوز معدل البطالة 27% في ذروة الأزمة قبل 10 أعوام، وانخفض إلى 11.5%".

وبدأت اليونان، التي ظلت لفترة طويلة في القارة، تتعافى تدريجياً حتى استقرت عند مستوى 11%، وتحت وطأة انكماش الاقتصاد وزيادة الفقر، تأتي السويد في المرتبة الثالثة (8.2%).

أفضل النماذج

ومن بين الدول المجتهدة في تخفيض معدلات البطالة، تعتبر جمهورية التشيك مثالاً، إذ أن معدل البطالة فيها، الذي يبلغ 2.6% لشهر فبراير/ شباط الماضي، يكفي لإثارة حسد الناس في جميع أنحاء أوروبا، وفق موقع "توت ليروب".

كما أن المعروض من العمالة كبير للغاية لدرجة أن العمالة التشيكية لم تعد كافية لتلبية الطلب، مما يجبر الشركات على البحث عن المهارات في الخارج.

وفي منطقة اليورو، سجلت بولندا (2.9%) وسلوفينيا (3.1%) ومالطا (3.2%) وألمانيا (3.2%) وهولندا (3.7%) معدلات بطالة أقل من 4%.