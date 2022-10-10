هل تنتهي مجانية التعليم في سوريا؟

ارتفعت أسعار الكتب في المدارس الحكومية السورية نحو 35% للعام الدراسي الجديد 2022- 2023، في وقت تعاني الأسرة من الغلاء وانعدام الفرص وارتفاع نسبة الفقر إلى 92%، حسب تقارير الأمم المتحدة.

ووصلت أسعار كتب الصف العاشر في المرحلة الثانوية إلى 48.300 ليرة، بينما كتب الصف الحادي عشر 54.800 ليرة، وكتب البكالوريا 49.800 ليرة.

وأعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن فتح باب التقسيط على اللوازم المدرسية بسقف يصل إلى 500000 ليرة بلا فوائد، وهي سابقة تؤشر إلى مستوى الدخل المتدني للسكان مقارنة بارتفاع الأسعار.

وبرّرت المؤسسة العامة للطباعة ارتفاع أسعار الكتب، بغلاء الورق والكرتون عالمياً، إضافة إلى إلزام الطالب بالحفاظ على كتبه.