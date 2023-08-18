منغوليا.. تعرف على السياحة الصيفية في أولان باتور أكثر العواصم بردًا على وجه الأرض

وسط موجة الحرّ الشديد التي تعمّ دولاً عدة، قد يكون الخيار الأمثل عند التخطيط لقضاء عطلة هو السفر إلى أولان باتور عاصمة منغوليا، وهي إحدى المناطق الأكثر بردا في العالم، حيث لا تتخطى درجة الحرارة فيها في فصل الصيف عتبة الـ23 درجة مئوية، فيما تتدنى في فصل الشتاء إلى 40 تحت الصفر.

وتتيح منغوليا، الواقعة في آسيا الوسطى، للسيّاح مغامرات عدة، كتجربة القيادة عبر السهوب الشاسعة، والعيش مثل الرحّالة في الخيم، ومشاهدة تقليد صيد النسور في أقصى غرب منغوليا.