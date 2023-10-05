دول نامية في قبضة مشكلات الديون‎.. كيف تسددها؟

لبنان

تخلّف لبنان عن سداد ديونه منذ العام 2020، ولا يوجد سوى القليل من الدلائل على أن مشكلاته في سبيلها للحل قريبًا.

ورحب صندوق النقد، الشهر الماضي، بتغييرات طبقها مصرف لبنان المركزي شملت الإلغاء التدريجي للعمل بمنصة صرف مثيرة للجدل، والحد من التمويل النقدي للحكومة. لكن الصندوق قال إن المزيد من الإصلاحات الأعمق مطلوب في ظل النظرة المستقبلية "الصعبة وغير المستقرة" للبلاد.

وحذَّر الصندوق من أن استمرار الوضع الراهن قد يدفع الدَّين العام ليصل إلى 457% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2027.

إثيوبيا

سددت جائحة كوفيد-19 ضربات قوية لاقتصاد إثيوبيا وزادت من وطأة حرب أهلية استمرت عامين، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، مع خسارة البلاد إمكانية الإعفاء من الرسوم الجمركية في الولايات الأمريكية بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وطلبت إثيوبيا إعادة هيكلة للديون، في أوائل 2021، بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين الذي تأسس خلال الجائحة لتسريع وتيرة تلك العمليات.

وفي آب/ أغسطس، سمحت الصين بتعليق جزئي لمدفوعات الديون. وعدلت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لإثيوبيا، الشهر الماضي، إلى مستقرة من سلبية بناء على توقعات بتحقيق تقدم سريع بموجب تلك الآلية.

غانا

تخلّفت غانا عن سداد معظم ديونها الخارجية في نهاية العام الماضي. وهي الدولة الرابعة التي تسعى إلى إعادة العمل بموجب الإطار المشترك في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها في جيل.

وكان تقدمها سريعًا نسبيًا فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون الداخلية و30 مليار دولار من الديون الخارجية، وتمكنت من الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد بقيمة 3 مليارات دولار في أيار/مايو.

وقال وزير المالية إنه يتوقع أيضًا التوصل إلى اتفاق مع حاملي السندات بحلول نهاية العام. ورغم ذلك نزل محتجون لشوارع أكرا، مؤخرًا، اعتراضًا على ارتفاع تكلفة المعيشة والبطالة والصعوبات الاقتصادية.

كينيا

يقول البنك الدولي إن الدين العام للدولة الواقعة في شرق أفريقيا يبلغ 67.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرضها لأزمة ديون محتدمة.

ورشدت حكومة الرئيس وليام روتو الإنفاق واقترحت مجموعة من الزيادات الضريبية، الأمر الذي هدأ بعض المخاوف بشأن تخلف وشيك عن السداد. لكن ارتفاع أسعار النفط أذكى التضخم وفقدت العملة أكثر من 16 % مقابل الدولار هذا العام، ما أثار الشكوك حول القدرة على المضي قُدمًا في تنفيذ الإصلاحات.

وعلى كينيا سداد ملياري دولار من السندات الدولية العام المقبل، وتجري محادثات مع بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي لدعم الموازنة.

باكستان

تحتاج باكستان إلى ما يزيد على 22 مليار دولار لخدمة الدَّين الخارجي ودفع الفواتير الأخرى للسنة المالية 2024.

وتتولَّى حكومة تسيير أعمال المسؤولية حتى الانتخابات التي ستُجرى، في كانون الأول/ يناير. وقد وصلت معدلات التضخم وأسعار الفائدة إلى مستويات ارتفاع تاريخية. كما تبذل البلاد جهودًا مضنية لإعادة الإعمار بعد فيضانات مدمرة شهدتها العام الماضي.

وتوصلت، في حزيران/ يونيو، إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع صندوق النقد يتعلق بخطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، وتلا ذلك تعهد السعودية والإمارات بضخ نقدي بقيمة ملياري دولار ومليار دولار على التوالي.

ويقول مراقبون إن الاحتياطات وصلت، بنهاية أيلول/ سبتمبر، إلى ما يكفي حتى إجراء الانتخابات، لكن هناك شكوكًا حول المدة التي ستتمكن فيها باكستان من تفادي التخلف عن السداد من دون الحصول على الكثير من الدعم.

سريلانكا

تخلّفت سريلانكا عن سداد ديون دولية، في أيار/ مايو 2022، بعد أن تسببت الجائحة في استنزاف اقتصادها المعتمد على السياحة وحرمته من تدفقات نقدية أساسية لسداد وارادت البلاد من الأغذية والوقود والأدوية.

وأعلنت سريلانكا خطة لإصلاح الديون، في نهاية حزيران/ يونيو، وتواصل إحراز تقدم منذ ذلك الحين لكن ليس في كل بنود الخطة.

واستمرت خلافات بين الأحزاب بشأن القدر الذي يجب أن تتحمله البنوك المحلية والمستثمرون في كيانات مملوكة للدولة. وقد تتأخر الدفعة المقبلة من حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد بسبب تراجع محتمل في إيرادات الحكومة.