انخفاض تكرير النفط في روسيا‎ بفعل المسيرات الأوكرانية

انخفض تكرير النفط في روسيا إلى 747.9 ألف طن يوميًّا، بنسبة تراجع تقدر بـ4% بحسب ما ذكرته صحيفة "كوميرسانت" الروسية، مرجعة السبب إلى "الإصلاحات في مصافي النفط وتعطل المنشآت إثر تزايد وتيرة هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية".

وبحسب الصحيفة ونقلًا عن مصادر فقد "انخفضت نسبة التكرير على أساس سنوي بنسبة 4% تقريبًا، وبالمقارنة مع شهر ديسمبر العام الماضي، انخفضت الأرقام بنسبة 1.4%، وخلال شهر يناير قام عمال النفط بمعالجة نحو 23.18 مليون طن من المواد الخام فقط".

وأوضح نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في وقت سابق، أن انخفاض الأحجام يرجع إلى انخفاض الإنتاج في إطار الاتفاقيات مع المملكة العربية السعودية، ففي الربع الأول من هذا العام تعهدت روسيا بخفض صادرات النفط والمنتجات النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا.