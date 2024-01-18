العراق: صادرات النفط لم تتأثر بهجمات البحر الأحمر
قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الخميس، إن صادرات بلاده من النفط لم تتأثر بالهجمات الأخيرة على سفن في البحر الأحمر.
وذكر عبد الغني في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن نحو 90 بالمئة من صادرات العراق النفطية تذهب إلى آسيا وبالتالي لا تحتاج إلى المرور عبر البحر الأحمر.
وأجبرت هجمات ميليشيا الحوثي في اليمن على سفن في البحر الأحمر العديد من الشركات على تحويل مسار الإبحار بعيدًا عن البحر الأحمر والمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا ما زاد من وقت الرحلات وتكاليفها.
ويقول الحوثيون، إنهم يستهدفون السفن المرتطبة بإسرائيل ردا على الحرب في قطاع غزة، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى تنفيذ ضربات ضد الميليشيا في اليمن، بعد تشكيل تحالف دولي.