أوكرانيا تعلن انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية

أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية "إنرغواتوم"، أن التيار الكهربائي الخارجي انقطع عن محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا في وقت مبكر السبت بسبب قصف.

وذكرت الشركة على تيليغرام أن "المحطة تحصل الآن على احتياجاتها من الكهرباء من مولدات تعمل بالديزل"، موضحة أن "مولدات الديزل بدأت العمل آليا، وإمدادات وقود الديزل المتاحة تكفي للتشغيل في هذا الوضع لمدة عشرة أيام".

وتقع المحطة على حافة مدينة إنرهودار جنوب شرق أوكرانيا، وقد تم تصميمها منذ زمن الاتحاد السوفيتي السابق وبدأ العمل في تشييدها عام 1980.