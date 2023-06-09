دبي الثالثة في الأداء الاقتصادي العالمي
حلت دبي في المركز الثالث عالميا في تقرير الأداء الاقتصادي العالمي الذي يصدر عن مجلة "الإيكونوميست"، متفوقة بذلك على مدن مثل نيويورك ولندن وطوكيو.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي: "حلت دبي في المركز الثالث عالمياً في تقرير الأداء الاقتصادي العالمي الذي يصدر عن مجلة "الإيكونوميست"، والذي رصد مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية طوال السنوات الثلاث الماضية، والآفاق المستقبلية للنمو".
وأضاف الشيخ حمدان آل مكتوم، في تغريدة عبر "تويتر": "رؤية الشيخ محمد بن راشد حققت الريادة لدبي وأجندة دبي الاقتصادية D33 رفعت سقف الطموحات، ونشكر فرق العمل في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والشركاء من القطاع الخاص الذين يعملون من أجل ترسيخ مكانة دبي العالمية في مختلف المؤشرات والقطاعات".
والمقاييس الأربعة التي يعتمد عليها المؤشر هي: التعداد السكاني والنمو الاقتصادي والوظائف الشاغرة وأسعار المنازل على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وحل في المركز الأول في المؤشر ميامي، ثم سنغافورة، وحلت نيويورك في المركز الرابع بعد دبي، ولندن في المركز الخامس.
وشهدت أسعار المنازل في دبي ارتفاعا بنسبة 11.9% خلال الفترة ما بين 2019 و2022، وارتفاعا في عدد سكانها بنسبة 5.8%.
واستفادت دبي خلال جائحة كورونا، وفقا لـ «الإيكونوميست»، في استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال من الدول التي كانت تفرض بروتوكولات شديدة على حركة السكان خلال فترة الحظر.
وبينت «الإيكونوميست» أن دبي تحظى بعدد من المزايا تحفز المستثمرين على اختيارها، مثل الطقس الدافئ، والضرائب المنخفضة نسبيا.