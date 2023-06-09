دبي الثالثة في الأداء الاقتصادي العالمي

وأضاف الشيخ حمدان آل مكتوم، في تغريدة عبر "تويتر": "رؤية الشيخ محمد بن راشد حققت الريادة لدبي وأجندة دبي الاقتصادية D33 رفعت سقف الطموحات، ونشكر فرق العمل في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والشركاء من القطاع الخاص الذين يعملون من أجل ترسيخ مكانة دبي العالمية في مختلف المؤشرات والقطاعات".

والمقاييس الأربعة التي يعتمد عليها المؤشر هي: التعداد السكاني والنمو الاقتصادي والوظائف الشاغرة وأسعار المنازل على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وحل في المركز الأول في المؤشر ميامي، ثم سنغافورة، وحلت نيويورك في المركز الرابع بعد دبي، ولندن في المركز الخامس.