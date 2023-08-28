وسط أزمة عالمية.. الأوكرانيون سيقللون زراعة القمح في 2024

يتجه طيف واسع من المزارعين في أوكرانيا إلى تقليل زراعتهم لمحصول القمح الشتوي خلال العام المقبل، وذلك وسطة أزمة غذاء عالمية خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأظهر مسح أجرته وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الإثنين، أن المزارعين الأوكرانيين يعتزمون زيادة الأراضي المزروعة ببذور اللفت الشتوي لعام 2024.

وستسجل تبعًا لذلك القرار، مساحة قياسية تبلغ 1.9 مليون هيكتار، وذلك على حساب مساحة الأراضي المزروعة من القمح الشتوي التي ستشهد تراجعًا في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان، إن المسح أوضح أن 45% من المزارعين لا يعتزمون خفض المساحة المزروعة للمحاصيل الشتوية، وأن 38% يعتزمون زيادة المساحة، فيما قال 14 بالمئة إنهم لن يزرعوا المحاصيل الشتوية.