أمريكا تعيد فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز في فنزويلا‎

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها ستعيد فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الفنزويلي، معتبرة أن الرئيس نيكولاس مادورو لم يفِ بالتزاماته بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة هذا العام.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان: "في غياب التقدم .. خصوصاً في ما يتعلق بالسماح لجميع المرشحين بالمنافسة في الانتخابات الرئاسية هذا العام، لن تجدد الولايات المتحدة الترخيص (الذي يسمح بشراء النفط والغاز الفنزويليين) عندما ينتهي العمل بموجبه في 18 نيسان/أبريل 2024".

وسارعت فنزويلا إلى التنديد بقرار واشنطن، وكتبت نائبة الرئيس دلسي رودريغيز على منصة "إكس": "فنزويلا بأكملها ترفض الابتزاز الفظ وغير اللائق والإنذار الذي عبرت عنه حكومة الولايات المتحدة".