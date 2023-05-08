تأثير حرب السودان على أضاحي المصريين

يبدو أن المعارك العسكرية الجارية في السودان، منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، ستكون سببا جديدا في تفاقم أزمة استيراد اللحوم من البلد العربي الواقع جنوبي مصر، وخاصة لحوم الجمال الشهيرة بها، ما ينذر بموسم أضاحٍ صعب في مصر، خلال عيد الأضحى المبارك المقبل.

ومن المعلوم أن أسعار الأضاحي في مصر تشهد ارتفاعا بنسبة تقارب الـ80 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بفعل أزمات شح الدولار وتفاقم أسعار الأعلاف والحبوب.

ووصل أقل سعر لكيلو اللحوم المذبوحة من اللحم البقري في مصر إلى 300 جنيه، أي حوالي 9.71 دولار في مناطق ريفية وشعبية، وهو السعر الذي يزيد على مقادير متفاوتة في أحياء القاهرة والمدن الكبرى.

بينما يصل أقل سعر لكيلو اللحم الجملي إلى 240 جنيها أي حوالي 7.77 دولار، ويزيد بنسب متفاوتة في المناطق الحضرية والراقية، فيما سجلت لحوم الضأن 150 جنيها.

ومع تأزم الأوضاع الاقتصادية المصرية وهروب نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المصرية في الربع الأول من العام الماضي، مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتفاقم أزمة الديون المصرية وشح الدولار، فقد تفجرت أزمة غير مسبوقة في أسعار جميع السلع وبينها اللحوم.