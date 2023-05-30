أوبك: نرحب بعودة إيران الكاملة إلى سوق النفط بعد رفع العقوبات عنها

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لموقع شانا الإخباري، التابع لوزارة النفط الإيرانية، إن المنظمة سترحب بعودة إيران الكاملة إلى سوق النفط عندما تُرفع العقوبات عنها.

وأضاف الأمين العام، هيثم الغيص، الذي يزور طهران حاليا "نرى أن إيران عضو مسؤول بين أفراد أسرتها، الدول في مجموعة أوبك".

وأضاف: "واثق من أننا سنعمل معا على نحو جيد وبالتنسيق لضمان الحفاظ على التوازن في السوق لتظل أوبك على النهج الذي سلكته على مدار السنوات العديدة الماضية".