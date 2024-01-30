الذهب يصعد مع ترقب قرار الاتحادي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع طفيف للدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة، مع ترقب المستثمرين لاجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للحصول على استفتاء بشأن مؤشرات توقيت خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 10.30 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.25% إلى 2035.54 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.55% إلى 2034.90 دولار.

وقال هان تان كبير محللي الأسواق في مجموعة إكسينيتي، إن الذهب يستفيد من نزول الدولار وعوائد سندات الخزانة، حتى مع استمرار مواجهة الأسواق لاحتمالات خفض سعر الفائدة الاتحادي في مارس.

ونزل مؤشر الدولار 0.1%، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. ووصلت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 4.0360%.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

ومن المقرر صدور قرار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، غدا الأربعاء، وذلك بعد ميله نحو التيسير في اجتماع ديسمبر.

وتتوقع الأسواق إلى حد كبير أن يترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية الاجتماع الذي يستمر يومين.

ومع المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 0.5% إلى 922.10 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 984.84 دولار. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 إلى 23.09 دولار للأوقية.