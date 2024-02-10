موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "‭A2‬"

خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، تصنيف إسرائيل إلى "A2"، مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد أن انتهت موديز من مراجعتها لأوضاع إسرائيل التي تخوض حربا في غزة.

وذكرت موديز أن السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف هو الحرب الدائرة مع حركة حماس وتداعياتها الأوسع التي تزيد من المخاطر السياسية على إسرائيل.

وأضافت موديز أن مخاطر تصاعد الصراع مع ميليشيا حزب الله في الشمال لا تزال قائمة، ما يثير احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.

وتوقعت موديز ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب.