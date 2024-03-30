مسؤول: إيران قد تصبح مستوردة للنفط خلال عَقدٍ

قال مسؤول إيراني، إن بلاده ستتحول من دولة مصدرة للنفط إلى مستوردة خلال عقدٍ، وكشف أن الإنتاج من أكبر حقول الغاز في الجمهورية سيبدأ بالتراجع مطلع العام المقبل 2025.

ولفت رئيس جمعية مهندسي الغاز في إيران، منصور دفتريان، في حديث للصحافة الإيرانية، اليوم السبت، إلى أن تراجع إنتاج حقل غاز الشمال الذي يزوّد البلاد بـ 70% من الغاز سيبدأ عام 2025، مضيفاً: "الحد الأقصى لإنتاج الغاز سيصل إلى 400 مليون متر مكعب يوميًا في عام 2040".

وأضاف دفتريان: "بطبيعة الحال، إذا لم يتم تحقيق خطة زيادة الضغط في هذا الحقل، فإن هذه الكمية ستنخفض إلى 200 مليون متر مكعب يوميًا، وإذا تمكنا، في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلًا، من خفض نمو الاستهلاك من 6 إلى 3%، سنظل في حاجة إلى 1500 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا في الأشهر الأربعة الباردة من عام 2040".

وأوضح أن "الانخفاض المستمر في القدرة الإنتاجية لمكامن النفط والغاز في العقد المقبل سيحول إيران إلى مستورد للنفط الخام، الأمر الذي يعد أكبر تهديد لتدفق دخل المستفيدين من هذه الصناعة".

ونوَّه إلى أن "إيران لا يفصلها سوى نحو عقد من الزمن عن التحول من دولة مصدرة إلى مستوردة للنفط، وهو ما يعد تهديدًا خطيرًا من النواحي الاقتصادية، والسياسية، والأمنية، والجيوسياسية".