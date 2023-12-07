تونس تنجح في توفير 400 مليون دولار لسداد قرض وطني

نجحت السلطات التونسية في توفير نحو 1200 مليون دينار (حوالي 400 مليون دولار) لسداد قرض وطني، بحسب ما أعلنه المدير العام لشركة المقاصة ماهر الزواري، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية.

ورغم أن تونس تواجه واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية والسياسية، إلا أن تونس لم تتخلّف على سداد ديونها، وهو أمر أشادت به وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري، في وقت سابق خلال جلسة للبرلمان.

وقال "الزواري" لوكالة الأنباء الرسمية، إن نسبة استجابة التونسيين إلى تعبئة القرض ناهزت 173%.

وتسعى السلطات التونسية إلى توفير 2.8 مليار دينار (حوالي مليار دولار) على 4 أقساط بعد استفادتها من قروض وطنية، في العام 2022، وذلك إثر تعثر المباحثات مع صندوق النقد الدولي.

ولم تتوصل تونس مع هذه المؤسسة إلى اتفاق بشأن تمويل يُقدّر بـ1.9 مليار دولار، فيما تواجه أزمة اقتصادية حادة بعد سنوات من التعثر في دفع الاستثمارات وغيرها.

ورفض الرئيس التونسي قيس سعيّد إبرام اتفاق، معتبرًا أن صندوق النقد الدولي يضع شروطًا للوصول إلى ذلك من شأنها أن تمس بالسِّلم الاجتماعي على غرار بيع مؤسسات حكومية، وتسريح موظفين، ورفع الدعم عن المواد الأساسية التي تستفيد منها فئات هشة في تونس.