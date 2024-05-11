مع رئيس حكومة جديد.. هل تستطيع سنغافورة البقاء في القمة؟

تساءلت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية عن مدى قدرة سنغافورة، الدولة الأكثر ثراء في آسيا، على البقاء في القمة رغم كل التحديات والصعوبات التي تحيط بها من كل الجهات.

وبحسب الوكالة استطاعت سنغافورة، التي أستقلت منذ أقل من 60 عامًا، والدولة التي تعتبر أصغر مساحة من مدينة نيويورك، أن تتحول في سرعة قياسية من ميناء تجاري استعماري إلى أغنى دولة في آسيا.

وأشارت إلى أنها أصبحت واحدة من أغنى الدول في العالم بفضل مركزها التجاري والمالي الواقع على مفترق طرق التجارة العالمية، وبفضل تصميم شعبها وقياداتها التي تتميز بتحقيق البطولات عندما يتعلق الأمر بكسب المال.